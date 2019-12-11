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ترقب قبل انطلاق "أهم انتخابات خلال جيل" فى بريطانيا.. الاستطلاعات تؤكد صدارة حزب المحافظين ولكن مخاوف من تقلص الفرق مع "العمال" ووجود برلمان معلق.. جونسون وكوربين فى جولة أخيرة لإدراكهما احتدام المنافسة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 06:30 م
ترقب قبل انطلاق "أهم انتخابات خلال جيل" فى بريطانيا.. الاستطلاعات تؤكد صدارة حزب المحافظين ولكن مخاوف من تقلص الفرق مع "العمال" ووجود برلمان معلق.. جونسون وكوربين فى جولة أخيرة لإدراكهما احتدام المنافسة بوريس جونسون وجيريمى كوربين
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن كلا من بوريس جونسون وجيريمي كوربين عكفا على شن حملة نهائية مدتها 24 ساعة من الحملات الانتخابية ، حيث يصر الفريقان على أن السباق لا يزال قريبا للغاية وأن استطلاعات الرأي التي تعطي المحافظين زمام المبادرة قد تكون خاطئة.

ووصف كل من حزب العمال والمحافظين التصويت يوم الخميس بأنه "الأكثر أهمية خلال جيل" حيث أن الجانبين لديهما خطط مختلفة تمام الاختلاف عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والإنفاق على الخدمات العامة.

 

وتجول رئيس الوزراء في جميع أنحاء البلاد من يوركشاير إلى ميدلاندز وويلز ولندن يوم الأربعاء ، حيث أرسل رسالته الأساسية بأن المحافظين يحتاجون فقط إلى 12 مقعدًا آخر للفوز بالأغلبية.

 

في هذه الأثناء ، سيبدأ كوربين يومه في اسكتلندا وسيزور خمسة مقاعد رئيسية على الأقل في جولته في جميع أنحاء إنجلترا ، ويدعو أولئك الذين لم يقرروا بعد كيف سيصوتون إلى"التصويت من أجل الأمل في هذه الانتخابات".

ويتقدم المحافظون فى أى مكان بين ست و15 نقطة حسب استطلاعات الرأى، مما قد يعنى أى شىء من أغلبية مريحة لجونسون إلى إمكانية وجود برلمان معلق.

 

توقع استطلاع مفصّل لكل دائرة انتخابية نُشر مساء الثلاثاء الأغلبية لجونسون ، لكنه انخفض كثيرًا مقارنة بمجموعته السابقة من النتائج قبل أسبوعين.

 

يستند المسح إلى عينة كبيرة من أكثر من 100000 مقابلة أجريت على مدار الأيام الستة الماضية، ولكن بالنظر إلى هامش الخطأ، لا يمكن استبعاد وجود برلمان معلق.

 

قضى جونسون يوم الثلاثاء فى ستافوردشاير فى محاولة للتعافى من كارثة فى اليوم السابق، عندما رفض إلقاء نظرة على صورة لصبى مريض ملقى على الأرض فى مستشفى فى ليدز.

مع افتتاح مراكز الاقتراع فى السابعة من صباح يوم الخميس، سيقول كوربين أن الوقت قد حان للناس للتصويت لصالح "حكومة حزب العمال التي ستكون في صفك، حكومة العمال التى من شأنها إنقاذ خدمة الصحة الوطنية لدينا ".

 

وقال فى خطاب ألقاه فى ميدلسبره فى الشمال الشرقى يوم الأربعاء: "لقد حان الوقت لزيادة الرواتب لـ 12 مليون شخص، وانخفاض الأسعار والفواتير، ورعاية الأطفال المجانية".

 

"لقد حان الوقت لتحقيق العدالة في التقاعد للنساء المولودين في الخمسينيات ، وللحصول على رعاية شخصية مجانية للمتقاعدين. وقد حان الوقت للجميع للحصول على تعليم مجاني ووظائف لائقة.

 

برلمان معلق رغم تصدر حزب المحافظين فى الاستطلاعات

ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تقرير آخر، إنه رغم تصدر حزب المحافظين لاستطلاعات الرأي باعتباره الحزب الأوفر حظا للفوز، إلا أن هناك إمكانية كبيرة أن تسفر الانتخابات عن برلمان معلق.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقا لاستطلاع يوجوف الثاني لا يزال حزب المحافظين متصدر السباق دون تغيير على 43 ٪ بينما حصل العمال على 34 ٪ ، بزيادة نقطتين عن استطلاع أجرى قبل أسبوعين.

وأشارت "الجارديان" إلى أن النتيجة هى أن الأغلبية النظرية لبوريس جونسون قد خُفضت من 68 إلى 28، حيث انخفض عدد مقاعد حزبه بنسبة 20 إلى 339، وتحسن حزب العمال بنفس المقدار إلى 231 ويأخذ الحزب الوطنى الليبرالى 41 مقعدًا والليبراليين الديمقراطيين 15.

 

واعتبرت الصحيفة أن كل هذا يعكس مدى حساسية النظام السياسى البريطانى للتغيرات الطفيفة فى أنماط التصويت ، وهذا هو السبب في أن المحافظين يشعرون بالقلق الشديد حيال كيفية استجابة زعيم الحزب لقصة عن طفل صغير اضطر إلى النوم فى مستشفى. وأكدت أنه في حين أن حزب المحافظين لا يزال المرشح المفضل، لا يمكن استبعاد برلمان معلق.

 

من المتوقع أن يحقق حزب العمال هذه المرة مكاسب فى كل من لندن وبوتنى وتشيبينج بارنيت.


الانتخابات البريطانية

بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطانى

بريكست

حزب المحافظين

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