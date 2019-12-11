تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% خاسرة 3.03 نقطة، لتصل إلى مستوى 10313.96 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 42.5 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3420 صفقة، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 23 سهما، واستقرت 9 أسهم.

وتراجع 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.66%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.68%.