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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:16 ص
تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% خاسرة 3.03 نقطة، لتصل إلى مستوى 10313.96 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 42.5 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3420 صفقة، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 23 سهما، واستقرت 9 أسهم.
 
وتراجع 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.66%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.68%.

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