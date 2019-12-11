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تحرير 643 مخالفة مرورية وفحص 37 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:24 ص
تحرير 643 مخالفة مرورية وفحص 37 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير الحركة المرورية والرائد محمد سعيد رئيس وحدة مرور منوف .

وأسفرت الحملة عن تحرير 643 مخالفة مرورية متنوعة، بينها ضبط 9 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، وفحص 7 سيارات خوفا من احتوائها على مواد متفجرة.

كما نفذت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 10 مزراع دائرة مركز السادات، وفحـص 27 شخصا، كما تم فحص 8 شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 10 أشخاص وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

وأكد اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، على استمرار الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بشتى شوارع ومدن المحافظة، والطرق السريع بالمحافظة، بالإضافة إلى ضبط المخالفين والسيارات المخالفة.

وأضاف مدير أمن المنوفية، أننا نقوم بعمل حملات يومية على الطرق السريعة لعمل تحاليل للسائقين بالتنسيق مع مديرية الصحة وفى حالة ضبط أى سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم الغاء الرخصة وتحرير محضرا له وعرضه على النيابة .

يأتى في إطار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بمحافظة المنوفية قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قري ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة و توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أى تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين .

 

 


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