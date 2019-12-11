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تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية 15 يوما

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:02 م
تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية 15 يوما محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة حبس إبراهيم د، 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه بالانضمام إلى جماعه اسست على خلاف القانون وأحكامه.

 

وأسندت النيابة للمتهم، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وحيازة وإحراز منشورات للدعوة للمشاركة فى تظاهرات ضد الدولة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.

 


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