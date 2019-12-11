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بدء تداول أسهم أرامكو السعودية كأكبر شركة مدرجة فى العالم

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:39 ص
بدء تداول أسهم أرامكو السعودية كأكبر شركة مدرجة فى العالم تداول شركة أرامكو
كتب ــ محمد عبد العظيم

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بدأ منذ قليل، تداول أسهم شركة أرامكو السعودية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تقييم الشركة السعودية إلى 1.88 تريليون دولار لتصبح أكبر شركة فى العالم، ومن المتوقع أن تحتل أرامكو مكان آبل الأميركية كأكبر الشركات المدرجة في العالم.

وبدأت فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقى الأوراق المالية المدرجة فى السوق الرئيسية ستبقى كما هى دون أى تغيير من الساعة 9:30 صباحاً  إلى الساعة 10:00 صباحاً، حيث سيبدأ التداول المستمر لباقى الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحاً.

وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، قد أعلنت بأنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية-أرامكو السعودية، اعتباراً من يوم الأربعاء بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومى لسعر السهم  ±10%.

 


ارامكو

ارامكو السعودية

اخبار السعودية

البورصة السعودية

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