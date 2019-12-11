"بأكبر خطة دعم فى تاريخه".. تطوير شامل لساحة وميدان مسجد أبو الحجاج الأقصرى

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مسجد العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى أكبر خطة دعم وتطوير فى تاريخه خلال الفترة الماضية، حيث يقول الشيخ موسى على الرفاعى إمام مسجد العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى بجوار معبد الأقصر، أنه تم خلال الفترة الماضية ببركة أهل الخير وحب الأهالى للصالحين، الانتهاء تماماً خطة مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم لتجديد وتطوير المسجد الذى يعتبر الأشهر والأقدم بمحافظة الأقصر، لخدمة رواده من الأهالى على مدار الساعة بجانب الأفواج السياحية التى تزور المعبد خلال الموسم السياحى الشتوى ضمن زيارة معبد الأقصر نظراً لقيمة المسجد التاريخية وجدرانه الفرعونية.

ويضيف الشيخ موسى على الرفاعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خطط تطوير مسجد سيدى أبوالحجاج الأقصرى شملت فرش 170 متر سجاد بصحن المسجد على نفقة وزارة الأوقاف وبالجهود الذاتية من محبى المسجد التاريخى، كما تم تركيب كاميرات المراقبة الخاصة بالمسجد والتى بلغت 12 كاميرا مراقبة، كما تم تجديد التندات الشمسية والتى يستظل بها الزائرين من حرارة الشمس المحرقة، وتم خلال الأيام الماضية استكمال فرش السجاد لفناء المسجد.

أما عن الخطة الشامل لتطوير ساحة أبوالحجاج الأقصرى وميدان معبد الأقصر، فيقول العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تنتظر الأقصر خلال الأيام المقبلة وضع كلمة النهاية لأعمال تطوير ساحة ميدان أبو الحجاج الأقصرى وميدان معبد الأقصر لخدمة الأفواج السياحية التى تتوافد على المنطقة بصورة يومية للاستمتاع بالحضارة الفرعونية وقضاء وقت ليلى مميز بساحة أبوالحجاج، حيث أن أعمال تطوير ساحة أبو الحجاج تجرى على قدم وساق، فقد تم الانتهاء من تزيين الأشجار بالأضواء باللون الأصفر، وأن هذه الإضاءة تجعل السائحين والمواطنين يشعرون أنهم يعيشون فى قلب الطبيعة وتضفى الكثير من الحيوية بالساحة.

ويضيف رئيس مدينة الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال تطوير ساحة أبو الحجاج تجرى على قدم وساق، حيث أنه خلال أيام قليلة سينتهى رجال المجلس من أعمال تطويرها، فقد تم الانتهاء من تزيين الأشجار بالأضواء باللون الأصفر، مشيرا أن هذه الإضاءة تجعل السائحين والمواطنين يشعرون أنهم يعيشون فى قلب الطبيعة وتضفى الكثير من الحيوية بالساحة، مضيفاً أنه يجرى ذلك العمل بكل جدية بساحة أبوالحجاج وميدان معبد الأقصر وذلك نظراً لأهمية ساحة سيدى أبو الحجاج، فى استقبال عشرات الأفواج السياحية خلال الموسم السياحى الشتوي، ويتابع العمل فى تلك المنطقة أولاً بأول المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، للتأكيد على تطوير واستغلال كافة المقومات التنموية لتحتل الأقصر مكانتها السياحية المناسبة أمام العالم أجمع.



شاهد التطوير الشامل لساحة وميدان ومسجد العارف أبوالحجاج الأقصري (1)



شاهد التطوير الشامل لساحة وميدان ومسجد العارف أبوالحجاج الأقصري (2)



شاهد التطوير الشامل لساحة وميدان ومسجد العارف أبوالحجاج الأقصري (3)



شاهد التطوير الشامل لساحة وميدان ومسجد العارف أبوالحجاج الأقصري (4)