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انقذوا شعب العراق.. رسائل تضامن من الشعب اليابانى مع العراقيين.. فيديو

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 02:56 ص
انقذوا شعب العراق.. رسائل تضامن من الشعب اليابانى مع العراقيين.. فيديو رسائل تضامن اليابانيين مع الشعب العراقى
كتب محمد رضا

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يعيش العراق، ظروفًا قاسية خلال الآونة الأخيرة فى ظل الاحتجاجات الدامية التى تشهدها البلاد، حيث قتل وأصيب المئات من المتظاهرين الذين خرجوا قبل أكثر من شهرين للمطالبة باستقالة الحكومة والعيش فى حياة كريمة، إضافة إلى رفضهم للتدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية العراقية.

وفى إطار التضامن العالمى مع الشعب العراقى، نشرت صفحة "اليابان بالعربى"، مقطع فيديو يستعرض مجموعة من الصور لمواطنين يابانيين يعلنون تضامنهم مع الشعب العراقى فى محنته الحالية، حيث يحملون جميعًا علم العراق مكتوب عليه بالإنجليزية واليابانية "انقذوا شعب العراق"، فيما علق حساب "اليابان بالعربى"، على مقطع الفيديو، بقوله: "بعض رسائل التضامن مع الشعب العراقى من اليابان".

 

 

يذكر أن وزارة الدفاع العراقية، كانت قد أكدت أن القوات الأمنية، ستبقى سورًا يحمى الوطن من كل من تسول له نفسه المساس بأمن العراق والمواطنين، وقالت الوزارة، الثلاثاء، إن المقاتلين الشجعان من أبناء القوات المسلحة، بجميع تشكيلاتها من الجيش والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبى والبشمركة وأبناء العشائر، سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء وكتبوا بدمائهم وتضحياتهم قصة نصر كبير على قوى الظلام، وألحقوا الهزيمة بالتنظيمات الإرهابية التى أرادت النيل من أمن وكرامة المواطنين".

ويأتى هذا فى الوقت الذى شددت فيه قوات الأمن العراقية، من انتشارها وإجراءاتها فى العاصمة بغداد، تزامنًا مع الدعوات التى أُطلقت لتظاهرات حاشدة، من المقرر توافدها من مختلف المحافظات، نحو ساحة التحرير وسط بغداد، وأفادت مصادر عراقية، أن القوات الأمنية اتخذت سلسة إجراءات لتأمين كافة الساحات، تحسباً لأى خروق قد تحدث خلال تلك التظاهرات.

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رسائل تضامن اليابانيين مع الشعب العراقى

 

رسائل تضامن من يابانيين للتضامن مع الشعب العراقى
رسائل تضامن من يابانيين للتضامن مع الشعب العراقى

 


المظاهرات العراقية

التضامن مع الشعب العراقى

الشرطة العراقية

يابانيون يتضامنون مع العراقيين

الجيش العراقى

الحكومة العراقية

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