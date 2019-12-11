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اليوم.. "خريجى الأزهر" تحتفل بمرور 4 أعوام على صدور مجلة "نور" للأطفال

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 06:00 ص
اليوم.. "خريجى الأزهر" تحتفل بمرور 4 أعوام على صدور مجلة "نور" للأطفال مجلة "نور" للأطفال
كتب لؤى على

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تعقد المنظمة العالمية لخريجى الازهر  اليوم الأربعاء احتفالية كبرى بمناسبة مرور 4 أعوام على إصدار مجلة "نور" للأطفال، بحضور قيادات الأزهر والمنظمة ولفيف من المختصين وممثلى الهيئات المختلفة.

يتضمن الحفل العديد من الفقرات والعروض الفنية للأغانى والمسرحيات المقدمة من مجلة نور للأطفال، كذا تكريم لعدد من الأطفال المتميزين فى المجالات المختلفة، وتكريم خاص للفنان مدحت صالح، والفنان هشام عباس، والفنان خالد عليش على مساهمتهم فى الأعمال الفنية لمجلة نور.

جدير بالذكر أن مجلة «نور» للأطفال انطلقت فى عام 2015، إيمانا من الأزهر الشريف والمنظمة بضرورة التواصل مع الأطفال بلغة مبسطة تسهم فى تربيتهم على قيم الخير والسلام والوحدة والمحبة، فضلا عن ترسيخ قيم الانتماء للوطن، وتعريفهم بتاريخ الأزهر الشريف ودوره فى نشر الفكر الوسطى للإسلام، وتنشئتهم على القيم الإنسانية النبيلة، وتنقية عقولهم من الأفكار المتشددة، إضافة إلى ملء الفراغ الثقافى، وتعزيز المنهج العلمى لديهم، وتشجيع مواهبهم وتنمية مهاراته وتعريف الطفل ببطولات جيش بلاده عبر العصور المختلفة بتقديم قصص البطولات التى لم يعاصرها

 كما فاز مسلسل" نور وبوابة التاريخ "، وهو أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومجلة "نور "التى تصدرها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالتعاون مع دار نهضة مصر، كأحد الأعمال الدرامية المتميزة فى مجال حقوق الإنسان لعام 2018، وفاز مسلسل نور فى "قرية الطيبين " بافضل عمل كارتونى لعام 2019 من المجلس القومى لحقوق الإنسان.

 
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المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

مجلة نور

مسلسل نور

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