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اليوم السابع: مصر واجهت مخاطر حرب أهلية فى 2013

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:20 م
اليوم السابع: مصر واجهت مخاطر حرب أهلية فى 2013 اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية، وحوار مع قداسة البابا تواضروس الثانى، أجاب فيه عن أخطر الأسئلة.
 
واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..
 

الرئيس السيسى يفتتح منتدى السلام والتنمية المستدامة ويبعث رسائل تفاؤل بمستقبل أفريقيا من أسوان: مصر واجهت مخاطر حرب أهلية فى 2013.. المنتدى يعبر عن ملكية أبناء القارة لمصيرهم ويجسد ريادتهم.. يجب محاسبة الدول الداعمة والراعية للتطرف.. ومستعدون لدعم دول أفريقيا التى تواجه الإرهاب

 
البابا تواضروس أجاب عن أخطر الأسئلة فى حوار لـ "اليوم السابع": كل من ينتقدوننى أولادى وأتراجع إن أخطأت المنتدى العالمى يعكس اهتمام الرئيس بالشباب والملتقيات تعطى أملا فى المستقبل مصر تشهد نهضة غير مسبوقة.. وأقدم شهادتى عن بلدنا بكل ضمير للرؤساء الأجانب.. أرغب فى كتابة مذكراتى.. و«مطران» صلى بأولادنا فى السعودية.. الكنيسة القبطية عمود الوطنية وصوت الضمير.. رأيت ملايين المصريين سعداء بعد إعلان خارطة الطريق وسمعت فرحتهم من الطائرة.. وأتمنى السلام لمصر كلها وليس للكنيسة فقط
 

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