المكتب الإعلامى لحكومة دبى: الاقتصاد سينمو 3.2% فى 2020

نقل المكتب الإعلامى لحكومة دبى فى تغريدة قول دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة إن اقتصاد دبى سينمو 3.2 بالمئة فى 2020، متسارعا من توسع بنسبة 2.1 بالمئة فى 2019.

ونما الاقتصاد 1.94 بالمئة في 2018، وهي أبطأ وتيرة منذ أن سجل انكماشا في 2009، حين أثرت عليه سلبا أزمة ديون ناجمة عن انهيار عقاري.

وتواجه دبي تباطؤا في السوق العقارية لمعظم العقد، باستثناء انتعاش لفترة وجيزة سجلته قبل خمس سنوات. وتحظى دبي باقتصاد متنوع تجاري وسياحي وهي إحدى الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسبب فائض المعروض من المنازل في دفع الأسعار للانخفاض بما لا يقل عن الربع منذ 2014.

وتعول دبي على إكسبو 2020 لتعزيز النشاط الاقتصادي إذ أن الحدث قد يجذب 11 مليون زائر أجنبي بحسب ما يقوله منظموه.

لكن بينما قد يعطي هذا دفعة لقطاع السياحة ويحسن أوضاع قطاع التجزئة، فإنه من المستبعد أن تتأثر السوق العقارية في دبي، المهمة لاقتصاد الإمارة، وفقا لما قالته ستاندرد آند بورز في الآونة الأخيرة.