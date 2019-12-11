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المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب ثلاجة لحوم ضبط بحوزته 1.5 طن كبدة فاسدة بالظاهر

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 03:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب ثلاجة لحوم ضبط بحوزته 1.5 طن كبدة فاسدة بالظاهر لحوم - ارشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة الظاهر الجزئية، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة بأخذ عينة من طن ونصف

كبدة فاسدة

، تم ضبطها بحوزة  صاحب محل وثلاجة لحوم بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط "أ. ع"، صاحب محل وثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة الظاهر، ومقيم بذات الدائرة، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم " مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ومنتهية الصلاحية، وغير صالحة لاستخدام الآدمى، بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين ومحققًا أرباح غير مشروعة.
 
وعثر بداخل الثلاجة على 1.450 طن كبده " غير صالحة للاستهلاك الآدمى " وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
 
 
 

مباحث القاهرة

لحوم فاسدة

الظاهر

محل وجبات

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