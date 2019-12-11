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الليكود يعلن اجراء الانتخابات الداخلية 26 الجارى لاختيار رئيسا جديدا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 06:35 م
الليكود يعلن اجراء الانتخابات الداخلية 26 الجارى لاختيار رئيسا جديدا نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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اتفق كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو والقيادى الليكودى جدعون ساعر على أن الانتخابات لرئاسة حزب الليكود ستجرى يوم الخميس 26 ديسمبر، الجارى أى بعد نحو أسبوعين.

 

ومنذ اعلان ساعر عن نيته الترشح فى الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب أمام نتنياهو، اشتدت المنافسة القاسية بين الشخصيتين، التى أضيف اليها التشهير أيضا، ويوم السبت الماضى أعلن النائب يوآف كيش انه سيدعم ساعر خلال منافسته المستقبلية امام نتنياهو.

 

ويأتى الإعلان عن الانتخابات عشية مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه والدعوة لانتخابات جديدة، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة الأخيرة لتشكيل الحكومة.

 

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن 50 عضو كنيست أيدوا المشروع دون أن يعارضه أحد، حيث جرى الاتفاق على أن موعد الانتخابات القادمة سيكون فى بداية مارس المقبل.

 

وقالت الصحيفة، إنه ستعقد جلسة حاسمة الليلة أو غدًا للتصويت بشكل نهائى على حل الكنيست والدعوة لانتخابات ثالثة فى أقل من عام وهو حدث غير مسبوق فى تاريخ إسرائيل.


الليكود

اسرائيل

تل ابيب

الكنيست

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