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الفائز بالمركز الأول بمسابقة "الكسو": نفذت فكرة المنزل "اكوا بونيك" فى بيتى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 03:00 ص
الفائز بالمركز الأول بمسابقة "الكسو": نفذت فكرة المنزل "اكوا بونيك" فى بيتى الفائز بالمركز الأول بمسابقة "الكسو"
الشرقية – إيمان مهنى

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أعرب الطالب زياد رضا الطالب بجامعة الطفل بالزقازيق، سعادته لفوزه هو الفريق المشارك معه فى أولمبياد الألكسو التى نظمتها اللجنة الوطنية للتربية والعلوم بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ''الألكسو'، بالمركز الأول كأحسن فريق قومى فى منهجيه البحث العلمى على مستوى جميع الفرق القومية .

وقال زياد رضا ابن مركز منيا القمح الطالب فى الصف الأول الثانوى، عندما طلب منه البحث العلمى فى استراتيجية رؤية 2030، هو فريق طلابى جاءتهم فكرة المنازل العصرية " اكوا بونيك " والذين تعانوا فيه سويا من اجل انجازها .

 وأضاف أنه قام بتنفيذها فى منزله حيث حول سطح المنزل إلى منزل مصغر " اكوا بونيك"، والتى استفاد منه كثيرون وشجعت كثيرين على تنفيذها، قائلا "حلمى أن المنازل كلها تتحول إلى نظام الاكوا بونبك قبل 2030 " .

عن فكرة " اكوا بونيك "، أكد أنها مفيدة جيد وتساهم فى تقليل إهدار المياه وتوليد الكهرباء، رفع نسبة الأكسجين فى الجو وتنقيته بذلك يتوفر جو صحى بالمنزل، بالإضافة إلى تناول أسماك وخضروات صحية، مؤكد أنها تعتمد على وضع تناك "أحواض" كبيرة مواصلة بمواسير للرى والصرف، بحيث يتم تربية أسماك فى الأحواض واستخدام مواسير ذات قطر كبير المزودة بفتحات طولية للزراعة بداخلها أنواع من البنات وأحواض أخرى لنبات مثمرة بحث الرغبة، تمر فوق حوض السمك الذى يتغذى منها، كما يتم تجميع مياه النظيفة المهدرة من المنزل " غسل اليدين " والأغراض الآخرى فى ماسورة صرف موصلة بوحدة فلتره استخدم فيها الكربون لتنقية وأعادة استخدمها مرة أخرى فى الأغراض المنزلية، كما يوجد وحدة خلايا شمسية لتوليد الكهرباء ولتشغيل مضخات المياه وأضاءه المنزل .

 من جانبه قال الدكتور عاطف عامر، منسق جامعة الطفل التابعة لجامعة الزقازيق، أن المشروع فاز بالمركز الأول والجائزة الكبرى على مستوى الفرق المشاركة من مختلف الدول العربية فى أولمبياد الألكسو التى نظمتها اللجنة الوطنية للتربية والعلوم بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ''إلكسو' لتعزيز قدرات الطفل العربى فى منهجيات البحث العلمى التى أقيمت فى الفترة من 3 – 6 ديسمبر الجارى، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمقر اللجنة الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح، أنه فاز الطالب زياد رضا بالمركز الأول وحصوله على الجائزة الكبري، وتأهيله لتمثيل مصر فى الفريق القومى العربى كأحسن فريق قومى فى منهجيه البحث العلمى على مستوى جميع الفرق القومية، مشيرا ان هذه المسابقة تأتى فى ضوء"رؤية مصر 2030" لخدمة أهداف التنمية المستدامة فى مصر

وأضاف أن مشاركة جامعة الطفل فى المسابقة جاء بدعم كبير ورعاية من الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، حيث شاركنا بمشروعات فى مختلف المجالات العلمية قام بتنفيذها 21 طالبا وطالبة موزعين على سبعة فرق ضم كل فريق ثلاثة طلاب من بينهم الطالب زياد رضا، مشيرا إلى ان قد مثل الفريق 3 طلاب من أعضاء مشروع جامعة الطفل وهم الطالب زياد رضا جامعة الطفل "الزقازيق" ،الطالبة روان إيهاب جامعة الطفل "السويس" ،طالب من جامعة الطفل "الدلتا للعلوم والتكنولوجيا موضحاً ان فكرة الاولمبياد تهدف إلى تشجيع التنافس بين اطفال العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 – 15 سنة من خلال قيامهم ببحوث علمية يقوم بتقييمها لجان تضم أكاديميين متخصصين .

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