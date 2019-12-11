العدل تفتتح مأمورية ومكتب الشهر العقارى بمدينة الرحاب غدا

كتب إبراهيم قاسم

تفتتح وزارة العدل، غدا الخميس، مأمورية ومكتب الشهر العقاري بمدينة الرحاب، وذلك فى إطار الافتتاحات التى تقوم بها الوزارة لتطوير الشهر العقارى .

يأتى ذلك بالتزامن مع الأزمة القائمة بين مجلس النواب ووزارة العدل بسبب تدهور الأوضاع داخل مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، وغضب الجمهور المتردد عليها بسبب سوء الخدمة المقدمة لهم.

وأكدت وزارة العدل في 9 ديسمبر الجارى على بعض النقاط الهامة بشأن مشكلة الشهر العقارى والإجراءات المتخذة لنهوض به حيث أشارت إلى أن هناك خطة يتم تنفيذها لتطوير الشهر العقاري من خلال تحديث وإحلال للمكاتب القديمة.

وأعترفت الوزارة بوجود عجز في عدد الموظفين الذين تراجع عددهم من 7885 في عام 2016 إلى 6201 خلال عام 2019، كما انخفض عدد الأعضاء الفنيون من 3146 في عام 2016 إلى 2444 خلال عام 2019.

وكشفت أن مقرات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية بلغت 858 مكتب وتمكنت من الانتهاء من 13 مليون و416 الف معاملة خلال عام 2018، و10 مليون و447 الف معاملة من يناير حتى أكتوبر 2019