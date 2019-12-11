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"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:00 ص
"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار مصل الأنفلونزا - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الجرعات التى يجب أن يحصل عليها المواطنون من مصل  الأنفلونزا ، مؤكدة أن الجرعات وقائية وتقلل خطر الإصابة بالفيروس وترفع مقاومة الجسم للفيرس بشكل كبير.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: يعطى لقاح الأنفلونزا الموسمية بداية من سن 6 شهور ويتحدد عدد الجرعات وحجمها بناءً على عمر الطفل عند تلقى اللقاح، فإذا كان الطفل عمره يتراوح بين 6 شهور: 3 سنوات تحديدًا فإن حجم الجرعة له يكون نصف جرعة الكبير، وهى 4/1 مل.
 
وتابعت وزارة الصحة: أما إذا كان عمر الطفل 3 سنوات فما فوقها فإن الجرعة تكون هى نفس جرعة الكبير أى 1/2 مل، والأطفال التى تتراوح أعمارهم بين 6 شهور إلى 9 سنوات عند تطعيمهم أول مرة بلقاح الإنفلونزا فإنهم يحتاجون الى جرعتين من اللقاح بينهما شهر على الأقل.
 
أما إذا كان أكبر من 9 سنوات أو سبق له التطعيم ضد الانفلونزا حتى ولو بجرعه واحده فى الموسم السابق فإنه يحتاج هذا الموسم لجرعة واحدة أيضا، وقالت: لا جدوى من تكرار الجرعة خلال الموسم الواحد رغبة فى تحسين مناعة الشخص ضد الأنفلونزا إذا كان قد تلقى جرعاته بشكل سليم.

 


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اليوم السابع بلس

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