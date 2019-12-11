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السفير الإماراتى بمصر: شراكة كبيرة مع مصر فى القطاع الصناعى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:40 ص
السفير الإماراتى بمصر: شراكة كبيرة مع مصر فى القطاع الصناعى جمعة مبارك
كتب عبد الحليم سالم

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كشف السفير جمعة مبارك سفير الإمارات بمصر، عن تفاصيل خطة الإمارات لتنمبة ودعم الاقتصاد الإماراتى على مدار الخمسين سنة القادمة .
 
وجاء ذلك خلال كلمته فى منتدى الأعمال المصرى الإماراتى، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، لافتا إلى أن مصر هيأت البنية التحتية والقوانين والتشريعات وحوافز لجذب الاستثمار، مما نتج عنه إشادة كبرى المؤسسات المالية بالسوق المصري.
 
وجه السفير الشكر للحكومة المصرية لإزالة التحديات التى تواجه الاستثمارات الإماراتية فى مصر، مما يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
أوضح مبارك أن القطاع الصناعى سيكون محل شراكات الفترة المقبلة، ولاسيما فى ظل تبديد من الفرص الواعدة فى مصر.

الامارات

مصر

الاستثمار

الاقتصاد

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