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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 06:28 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر مستندات مزورة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، بمعاقبة المتهم "عمرو عبد الحميد"، بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه المصروفات، فى اتهامه بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

وأسندت النيابة العام للمتهم " عمرى عبد الحميد"، بالاشتراك مع أخرين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى تزوير محرر رسمى، وهو "التوكيل رقم 3275 حرف لسنة 2015 توثيق الزيتون"، و"التوكيل رقم 3251 حرف لسنة 2015 توثيق الجيزة"، و"رخصة قيادة رقم 9429"، بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول وأمده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فتمت الجريمة بناءً على تلك الأفعال.

 

 


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جنايات القاهرة

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