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الجيش الأمريكى: هجوم باجرام الانتحارى استهدف منشأة طبية تحت الإنشاء

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 08:04 ص
الجيش الأمريكى: هجوم باجرام الانتحارى استهدف منشأة طبية تحت الإنشاء الجيش الأمريكى
أ ش أ

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أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء أن هجوم انتحاريا استهدف منشأة طبية تحت الإنشاء بالقرب من قاعدة "باجرام" الجوية التى تعد القاعدة الأمريكية الرئيسية شمال العاصمة الأفغانية (كابول).
وقال الجيش الأمريكى - فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن الانتحارى استهدف المنشأة التى يجرى بناؤها لمساعدة المواطنين الأفغان الذين يعيشون بالقرب من المنطقة، مضيفا أنه لم تقع خسائر في صفوف قوات التحالف وما زالت القاعدة آمنة.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من اليوم الأربعاء استهدف قافلة عسكرية أمريكية. 
بدوره، أكد قائد شرطة إقليم "باروان" الشمالي محفوظ والي زادة وقوع الهجوم ولكنه لم يقدم أي تفاصيل حول سقوط خسائر بشرية.
ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.


أفغانستان

الجيش الأمريكى

هجوم انتحارى

قاعدة باجرام

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