التحقيقات: المتهم بسرقة السيارات فى الجيزة استخدم أسلوب كسر زجاج النوافذ

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة السيارات ، من هواتف محمولة ومبالغ مالية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم " أشرف. م " عاطل تورط فى سرقة محتويات السيارات المركونة بالشوارع، عن طريق أسلوب كسر الزجاج.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد من السرقات، وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.