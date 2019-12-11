البورصة السعودية: أرامكو ستصبح أكبر شركة مدرجة فى العالم

قالت سارة السحيمي رئيسة مجلس إدارة بورصة تداول السعودية اليوم الأربعاء إن أرامكو ستصبح أكبر شركة مدرجة في العالم مع بدء تداول أسهمها في بورصة المملكة اليوم.

وأضافت في مناسبة خاصة بالطرح العام الأولي للسهم في البورصة بالرياض أن تداول ستصبح أيضا إحدى أكبر البورصات في العالم بفضل إدراج أرامكو.

وفتحت أسهم أرامكو السعودية عند 35.2 ريال (9.39 دولار)، بما يزيد عشرة بالمئة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا، في اليوم الأول للتداول عقب طرح عام أولي قياسي.