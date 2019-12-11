الإمارات تطالب المجتمع الدولى بتكثيف جهود التكيف مع التغير المناخى

كتب محمد جمال

دعا الدكتور ثانى بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخى والبيئة بالإمارات المجتمع الدولى إلى ضرورة تكثيف الاهتمام العالمى بجهود التكيف مع تداعيات التغير المناخى والعمل على نشر التقنيات والحلول المبتكرة الداعمة لآليات تحقيق هذا التكيف وأكد أن دولة الإمارات ستعمل ضمن التزاماتها الطوعية تجاه البيئة والمناخ على تعزيز مفاهيم وإجراءات التكيف فى منطقة الشرق الأوسط خلال استضافتها لأسبوع المناخ الإقليمى 202 حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ على هامش فعاليات المؤتمر الـ 25 لدول الأطراف فى الاتفاقية "كوب 25"، للإعلان إطلاق الدورة الجديدة من أسابيع المناخ الإقليمية، وعن استضافة دولة الإمارات لأسبوع المناخ 2020، فى أكتوبر المقبل بالتزامن مع انطلاق فعاليات المعرض العالمى إكسبو 2020.

وقال خلال المؤتمر الصحفى إن استضافة دولة الإمارات ممثلة فى إمارة دبى لفعاليات أسبوع المناخ فى منطقة الشرق الأوسط، يشكل تأكيداً واضحاً على الدور البارز الذى تلعبه الدولة فى حماية البيئة والعمل من أجل المناخ تعزيز ونشر حلول وتدابير التكيف، وكونها باتت منصة عالمية للتحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن تزامن وتنظيم أسبوع المناخ 2020 مع فعاليات المعرض العالمى إكسبو 2020، سيساهم بشكل كبير فى استعراض أحدث الحلول المبتكرة التى تدعم تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات.