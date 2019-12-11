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الآسيوى للتنمية يخفض توقعات نمو الصين تأثرا بحرب التجارة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 03:58 م
الآسيوى للتنمية يخفض توقعات نمو الصين تأثرا بحرب التجارة البنك الأسيوى للتنمية
رويترز

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قال البنك الآسيوى للتنمية، اليوم الأربعاء، إنه خفض توقعاته للنمو بالدول النامية فى آسيا للعامين الحالى والمقبل، حيث أشارت تقديرات أضعف للصين والهند إلى نشاط اقتصادى هزيل فى أنحاء أخرى بالمنطقة

وقال البنك، الذى يتخذ من مانيلا مقرا، فى تقرير سنوى محدّث لآفاق التنمية فى آسيا إنه خفض توقعه لنمو الدول النامية فى آسيا إلى 5.2 % في 2019 و2020، من 5.4 % و5.5 % على الترتيب في توقعه السابق.

وخفض البنك تقديراته لنمو الصين فى العامين الحالى والمقبل إلى 6.1 % و5.8 %، في حين كانت التوقعات التي أعلنها في سبتمبر لنمو نسبته 6.2 % و6% ، وذلك بسبب التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتراجع إنفاق المستهلكين بفعل ارتفاع أسعار لحم الخنزير.

وقال ياسويوكي ساوادا كبير الاقتصاديين في البنك "بينما مازالت معدلات النمو قوية في آسيا النامية، ألحقت توترات التجارة الضرر بالمنطقة ومازال هي التهديد الأكبر للنظرة الاقتصادية المستقبلية بعيدة المدى".

وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثالث من العام أكثر من المتوقع إلى 6% على أساس سنوي، في أضعف وتيرة خلال 30 عاما تقريبا، وعند الحد الأدنى للمدى المستهدف للحكومة في عام كامل والذي يدور بين ستة و6.5 %.

وخفض البنك الآسيوي للتنمية أيضا توقعاته للهند صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة جنوب آسيا للعامين الماليين 2019 و2020 إلى 5.1 بالمئة و6.5 بالمئة، مقارنة مع توقعات سبتمبر أيلول التي كانت لنمو بنسبة 6.5 بالمئة و7.2 بالمئة، وذلك بسبب مشاكل في السيولة لدى شركات التمويل غير المصرفية وتباطؤ نمو الوظائف.


البنك الاسيوى للتنميه

الصين

اقتصاد الصين

حرب تجاره

الصين وامريكا

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