اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية، ومواجهة مخاطر الحروب الأهلية، إضافة إلى تنفيذ الميسترال وقطع بحرية أنشطة تدريبية فى مسرح عمليات البحر المتوسط، وتحذير هيئة الأرصاد من طقس الغد، وانضمام كهربا إلى الأهلى.







