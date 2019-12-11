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اعرف جراحة السمنة الأنسب للأطفال من الدكتور كريم صبرى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 03:00 م
اعرف جراحة السمنة الأنسب للأطفال من الدكتور كريم صبرى الدكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنة والمناظير
تقرير خاص

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تعتبر سمنة الأطفال أخطر ما يصيب الأطفال نظرا لأنها سيترتب عليها إصابتهم بالعديد من الأمراض، لعل أبرزها مرض السكر، كما تسبب للطفل ضيق وصعوبة في التنفس أثناء النوم ليلاً مما يشكل خطراً كبيراً.

الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي طرق علاج سمنة الأطفال وجراحة السمنة المناسبة لهم.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ "اليوم السابع" إن سمنة الاطفال تحتاج لتركيز كبير في علاجها لأن الأطفال لديهم عناد شديد للغاية فى التعامل مع الطعام، فلا يمكن أن يسير طفل على حمية غذائية، أو تقوم بحرمانه من الطعام، خاصة انهم يميلون الي استهلاك اكلات عالية السعرات الحرارية مثل الشيكولاته والحلوى.

وأشار إلى أن تركيب بالون في المعدة لا يصلح مع الأطفال لان حجم المعدة قبل 15 عاما صغير للغاية، وإذا وضعنا بداخلها بالون سيكون هذا مؤذي، فالاطفال في مراحل نمو عظام ونمو هرموني، ويجب الا يكون لديهم نقص فيتامين، فنتفادى معهم عمل عملية تحويل مسار للمعدة.

7 اسباب تجعل تكميم المعدة الأنسب للأطفال
7 اسباب تجعل تكميم المعدة الأنسب للأطفال

 

وأكد أنه يمكن عمل عملية تكميم معدة فهي الانسب للأطفال، لان من خلالها يتم تصغير حجم المعدة فقط، ويتم عملها عن طريق فتحات صغيرة في البطن، ويمكث اقل من 12 ساعة في المستشفى، ويتم نزول وزنه بصورة صحية سليمة، فاذا كان لديك طفل ولديه سمنة مفرطة ومؤشر السمنة اعلى من 40 كيلو، وسببت له العديد من المشاكل مثل السكر والقلب وغيره، فعملية تكميم المعدة من العمليات الامنة تماما للاطفال لا تؤثر تماما على امتصاص الطعام، ولا تؤثر على النمو الهرموني ولا تؤثر على نمو العظام، كما انها تزيد من نسبة الشبع، لان هناك جزء كبير من المعدة لم يعد يعمل، كما ان هرمون الجوع قل بنسبة 80%، وبالتالي الوزن ينزل بصورة صحية سليمة، وتساعد طفلك على ان يعيش حياته بشكل صحي، وبعيدا عن الامراض، فننصح بتكميم المعدة للاطفال فهي عملية امنة تماما عليهم.

يشار إلي إنه يوجد مركز متكامل لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في محافظة الغربية بمدينة طنطا، حيث يقدم المركز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية حيث توجد به وحدة للعلاج الطبيعي، وقسم خاص للتجميل والجلدية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

 عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/drkarimsabrycenter/

الموقع الالكتروني:

http://drkarimsabry.com

اليوتيوب:

https://www.youtube.com/c/DrKarimSabryCenter

التويتر:

https://twitter.com/DrKarimCenter

انستجرام:

https://www.instagram.com/drkarimsabry

 

عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي-  عماره صيدليه العزبي-  الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه-  الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .

 

 

للتواصل-طارق-صبري1 (1)
 

 

الفريق-الطبي (1)
 

 

 

 

 

 

 


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