استطلاع للرأى. تحالف "أزرق- أبيض" سيحصل على 37 مقعدا فى انتخابات الكنيست

كتب- هاشم الفخرانى

أظهر استطلاع للرأي أجرى قبل ساعات من إعلان الكنيست حل نفسه والدعوة لانتخابات ثالثة فى أقل من عام أن تحالف حزب" أزرق- أبيض" ستحصل على 37 مقعداً مقابل 33 لصالح حزب الليكود.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أما القائمة العربية المشتركة فسوف تحافظ على تمثيلها وتحصل على 13 مقعدًا، وبالنسبة لحزب "اسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان، يحصل على 8 مقاعد، بينما ينخفض تمثيل الأحزاب الحريدية المتطرفة حيث تحصل كتلة "يهديوت هتوراه" على 7، و"شاس" على 6 مقاعد، كما يحصل "اليمين الجديد" برئاسة أييليت شاكيد، على 6 مقاعد، في المقابل، يحصل كل من تحالف حزب العمل مع حزب "جيشر"، و"المعسكر الديمقراطي على 5 مقاعد.

تجدر الإشارة إلى أن الكنيست يعقد جلسة الأن يعقبها جلسة تصويتية لحل الكنيست والدعوة لانتخابات عقب فشل الاحزاب فى تشكيل حكومة عقب الانتخابات التى اجريت فى سبتمبر الماضى.