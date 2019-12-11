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ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:07 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.60% رابحا 16.21 نقطة ليصل إلى مستوى 2703.82 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع العقارات.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 21.9 مليون سهم محققة ما قيمته 49 مليون درهم من خلال تنفيذ 551 صفقة لعدد 20 سهما، وارتفعت 9  أسهم، وانخفضت 8 أسهم، واستقرت 3 أسهم.
 
وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.70%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.69%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 2.27%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 1.82%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.95%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.75%.

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