إصابة 50 شخصا فى انفجار قرب قاعدة "باجرام" شمال أفغانستان

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أعلن مسئولون أفغان اليوم الأربعاء أن 50 شخصا على الأقل أصيبوا جراء الانفجار الذى وقع بالقرب من قاعدة "باجرام" الجوية بمقاطعة "باجرام" فى إقليم "باروان" الواقع شمالى البلاد.

ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "وحيد شاهكار" قوله "إن هناك اشتباكات اندلعت بين القوات الأجنبية ومنفذى الانفجار بالقرب من قاعدة "باجرام" الجوية عقب وقوع الانفجار".

من جانبه، قال عبد الشكور قدوسى حاكم مقاطعة "باجرام" "إن 7 مسلحين اشتبكوا مع قوات الأمن"، مشيرا إلى أنه تم تفجير سيارتين تحملان متفجرات.. وأضاف "أن الانفجار كان قويا للغاية حيث كان يستهدف قاعدة "باجرام" الجوية".

بدورها، قالت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) "إن مسلحين شنوا هجوما على قاعدة "باجرام" الجوية مستهدفين منشأة طبية جار بناؤها من أجل مساعدة الشعب الأفغاني الذي يقيم بالقرب من القاعدة".. مشيرة إلى أنه تم التصدي للهجوم إلا أن المنشأة الطبية قد تضررت.. ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار.