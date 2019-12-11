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إصابة 5 أشخاص فى انفجار خارج قاعدة أمريكية رئيسية بأفغانستان

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 08:53 ص
إصابة 5 أشخاص فى انفجار خارج قاعدة أمريكية رئيسية بأفغانستان قوات الأمن بموقع الحادث
رويترز

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قال مسؤولون أفغان ومن حلف شمال الأطلسى، إن انتحاريا فجر نفسه خارج قاعدة باجرام الأمريكية الرئيسية في أفغانستان اليوم الأربعاء مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وقالت وحيدة شاهكار المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان حيث تقع القاعدة إن جميع الجرحى من الأفغان.

وأضافت لرويترز "وقع اشتباك لمدة 30 دقيقة بين المهاجمين الذين كان من الواضح أنهم يريدون دخول القاعدة والقوات الأجنبية".

وقالت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان إن الهجوم الذي وقع عند المدخل الجنوبي لقاعدة باجرام "تم احتواؤه وصده سريعا" ولم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين أمريكيين أو من التحالف، لكن قاعدة طبية تخدم المحليين تضررت بشدة.

يأتي هجوم اليوم الأربعاء في حين تسعى الولايات المتحدة لإحياء محادثات السلام المتعثرة مع مقاتلي حركة طالبان الذين يسيطرون على مساحة من الأراضي تتجاوز ما سيطروا عليه في أي وقت مضى منذ أطاحت بهم قوات التحالف من السلطة في 2001.

 


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