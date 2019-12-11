إحالة 5 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة راغبى المتعة من «الشواذ» فى الموسكى

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الموسكى ، بإحالة 5 عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة تشكيل عصابى لسرقة راغبى المتعة من الشواذ، بعد استدراجهم فى شقة أحدهم.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين كانوا يستدرجون راغبى المتعة من الشواذ لممارسة الرذيلة معهم داخل شقة بمنطقة الموسكى لسرقتهم بالإكراه، مستغلين خوف المجنى عليهم من إبلاغ الشرطة بتعرضهم للسرقة بسبب ممارستهم الشذوذ.

وتم كشف أمر المتهمين عندما اختلف أحدهم على توزيع المسروقات فأبلغ عن زملائه، وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة التى تباشر التحقيق.