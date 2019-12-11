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إحالة عاطل لمحكمة الجنح بتهمة سرقة محتويات السيارات بمدينة نصر

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 08:45 م
إحالة عاطل لمحكمة الجنح بتهمة سرقة محتويات السيارات بمدينة نصر سرقة سيارة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة قسم شرطة ثان مدينة نصر، بإحالة مسجل خطر إلى محكمة الجنح ،  لمحاكمته بتهمة سرقته محتويات السيارات.  

وبدأت القضية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بأن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، كانت تتابع الحالة الأمنية بشارع امتداد رمسيس، عندما اشتبهت فى شخص وفحصته وتبين له أنه "إسماعيل. ع. إ" 45 سنة، عامل، سابق اتهامه فى 13 قضية، وبتفتيشه ضبطت 1500 جنيه (مجهول المصدر) ، 2 قطعة" بوجيه".

وبمناقشته عن مصدر المبلغ المضبوط بحوزته، أقر بسرقته من سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام قطعتي البوجيه المضبوطين بحوزته..

وباستدعاء المجنى عليه تعرف علي المضبوطات، واتهمه بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم

 

وبتطوير مناقشة المتهم للربط بينه والقضايا المجهولة اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بارتكاب 5 حوادث سرقة.

وبإرشاده ضبط رجال المباحث المسروقات المستولى عليها، فى مكان إخفائها داخل كشك بجوار حديقة بشارع عبد الله العربي ـ دائرة القسم، وأضاف بتصرفه بالبيع في جهاز اللاب توب المستولى عليه من المجني عليه الثاني لأحد الأشخاص " لا يمكنه الإرشاد عنه " وإنفاقه المبلغ المالي فى شراء متطلباته الشخصية.

 

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا علي المضبوطات واتهموه بالسرقة، وقرر المجني عليهم، الثالث والرابع والخامس بعدم تحريرهم محاضر فتحرر ملاحق للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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