أمريكا تفرض عقوبات على متمردين فى شرق الكونغو

رويترز

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على زعيم جماعة متشددة وخمسة آخرين لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تضمنت الاغتصاب الجماعى والتعذيب والقتل، فى شرق الكونغو.

واتهم مسؤولو الكونجو جماعة القوى الديمقراطية المتحالفة، وأصولها من أوغندا، بقتل ما يزيد على مئة شخص فى سلسلة من الهجمات على عدد من القرى خلال الأسابيع الستة الماضية مما عرقل جهود مواجهة تفشى الإيبولا فى المنطقة.

وتقاتل جماعة القوى الديمقراطية المتحالفة منذ منتصف التسعينات فى أدغال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الكثيفة حيث نفذت مذابح وعمليات خطف ونهب كان أغلبها بالتعاون مع ميليشيات وقادة محليين.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية أن زعيم الجماعة موسى بالوكو ساندها "من خلال التجنيد والدعم اللوجيستى والإدارة والتمويل وتوفير المعلومات المخابراتية وتنسيق العمليات".

وأضاف أن هذه الجماعة "تواصل ارتكاب عنف واسع النطاق وعدد لا حصر له من انتهاكات حقوق الإنسان والتى تتضمن الخطف والتجنيد واستغلال الأطفال فى الهجمات وغيرها من عمليات العنف".

وتسمح العقوبات للإدارة الأمريكية بمصادرة أى ممتلكات أو حسابات لهؤلاء المقاتلين داخل الأراضى الأمريكية كما تحظر تعامل أى شخص فى الولايات المتحدة معهم.