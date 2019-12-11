أحمد الطيبى من على منصة الكنيست: السجن مصير نتنياهو

كتب- هاشم الفخرانى

قال النائب العربى بالكنيست الإسرائيلى "أحمد الطيبيى" أن المصير المحتوم لرئيس الوزراء الإسرائيلى المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو هو السجن فى أعقاب لائحة الاتهام الصادرة ضده والمتهم فيها بجرائم فساد تتمثل فى الرشوة وانتهاك الثقة والاحتيال.

وأضاف "الطيبى" فى كلمة له من على منصة الكنيست خلال الجلسة التى أجريت اليوم الأربعاء قبل ساعات من إعلان الكنيست حل نفسه والدعوة لانتخابات ثالثة، أن نتنياهو سيلزم بيته ثم يحاكم أمام القضاء ثم سيتم إيداعه فى السجن جراء التهم التى تلاحقه.

وأشار "الطيبى" أنه لا يستبعد أن تحصل القائمة العربية المشتركة فى الانتخابات المقبلة على 15 مقعداً، بسبب ارتفاع نسبة المشاركة، رافضاً فى الوقت ذاته اتهام نتنياهو للقائمة بدعم الإرهاب.

واضاف الطيبي أن نتانياهو هو اكثر رئيس وزراء حرض ضد الجمهور العربي وضد النواب العرب .