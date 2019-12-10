سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

هيئة قضايا الدولة تعلن عن وظائف لخريجى كليات "الحقوق والشريعة والشرطة"

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 10:48 م
هيئة قضايا الدولة تعلن عن وظائف لخريجى كليات "الحقوق والشريعة والشرطة" هيئة قضايا الدولة
كتب – إبراهيم قاسم – أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت

هيئة قضايا الدولة

، عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2018.
 
ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة، الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، بالإضافة إلى ما يلي:
1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.
2- لا يزيد عمره على 30 عاما في تاريخ نشر هذا الإعلان.
3- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي تجرى له.
4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.
5- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.
ررررر
 
وتقدم الطلبات إلكترونيًا على موقع هيئة قضايا الدولة خلال الفترة من 15 إلى 26 ديسمبر 2019، وذلك بعد إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح وظهور رقم الطلب الإلكتروني الخاص به، ويتم طباعة استمارة تسجيل البيانات من خلال ذات الموقع واستيفاء بياناتها، وتقدم الطلبات بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الكائن (8) شارع أبو الفداء الزمالك القاهرة، خلال الفترة من 28 ديسمبر ، وحتى  9يناير 2020، وذلك مقابل سداد 400 جنيه مصري لكل ملف تقديم.
 
المستندات والشروط ومواعيد التقديم المحددة لكل جامعة بالأمانة العامة والموقع الرسمي للهيئة، وعلى المتقدم متابعة ذلك، ولن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات الغير مستوفية للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

هيئة قضايا الدولة

تعينات

طلاب كلية الحقوق

كلية الشرطة

الشريعة والقانون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس فرع هيئة قضايا الدولة ويتابع مشروعات الصرف

الأحد، 01 ديسمبر 2019 03:04 م

صور.. محافظ بورسعيد يلتقى أعضاء فرع هيئة قضايا الدولة

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 04:06 م

السويس تشيد بهيئة قضايا الدولة لاستردادها 43 مليون جنيه لصالح المحافظة

الخميس، 03 أكتوبر 2019 10:38 ص

رئيس هيئة قضايا الدولة يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بحقوق المنصورة

الخميس، 26 سبتمبر 2019 06:13 م

رئيس النيابة الإدارية يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة لتوليه منصبه الجديد

الأحد، 01 سبتمبر 2019 02:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم الأنفلونزا.. يحمى من الإصابة بالبرد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم الأنفلونزا.. يحمى من الإصابة بالبرد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة