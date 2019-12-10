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مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر تحرر 79 محضر ضبط وتهرب لبضائع متنوعة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 09:19 م
مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر تحرر 79 محضر ضبط وتهرب لبضائع متنوعة
كتب أحمد مصطفى

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تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة مكافحة التهريب الجمركى بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسه العميد محمد بهاء الدين ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد طارق عبدالجواد من ضبط وتحرير 79 محضر ضبط جمركي بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته اللاحقة وذلك بمحال تجاريه بأسيوط والأقصر وأكمنه متفرقه ( كمين منشأة العمارى والبغدادي بالأقصر - ونقطة التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي )

وتشكلت لجنة الضبط من منتصر محمدين وعلى علام ومحمد عبدالله ومحمدالليثى ورومانى حنا وعبد الجواد حمام وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وأحمد صابر رؤساء أقسام بمكافحه التهرب الجمركي والعقيد ياسرمهران والرائد أحمد المغربى من مباحث الضرائب والرسوم .

وتم ضبط كمية من قطع غيار السيارات وقطع غيار الدراجات النارية والأدوات الكهربائية والأدوات الصحية والمنزلية وأدوات التجميل ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومطهرات زراعية .

وكانت جميع المضبوطات مستورده وغير مصحوبه بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك، وبلغت قيمة المضبوطات 877200 جنيه ،وتم التصالح في جميع المحاضر وسداد الغرامة الجمركية المستحقة.


تهريب جمركى

الأقصر

ضبط

قطع غيار

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