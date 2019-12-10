"طلابنا هم أبنائنا".. مبادرة لآداب بنها لدعم الطلاب

وأكدت الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية، أن مؤتمر مبادرة "طلابنا هم أبنائنا"، تستهدف احتواء الطلاب ورعايتهم من القيادات وأعضاء هيئة التدريس، لحل جميع المشكلات الدراسية والشخصية التي تقابلهم، وإعطاء رسالة قلبية لهم بأن الجامعة هي الأسرة الكبيرة لهم، وذلك من أجل الحفاظ عليهم والعمل علي تلبية رغباتهم المشروعة وإعطائهم جميع الحقوق والرعاية لتنشئة جيلا سليما لديه قدر كبير من الثقة بالنفس والتحفيز علي الانتماء للجامعة والوطن الغالي مصر.

ومن ناحيته قال الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، إن الجامعة تحتضن أبنائها الطلاب وترعاهم رعاية كاملة ليس علي المستوي الدراسي فقط بل علي المستوي الصحي والاجتماعي والشخصي، لإيجاد حلول سريعة لجميع المشاكل التي تقابلهم.

وتابع "السعيد"، أن الجامعة وقيادتها هدفهما الأول هو راحة الطلاب فهم أبنائنا ومن هنا جاء سم المبادرة "طلابنا هم أبنائنا"، وذلك من أجل بناء الإنسان المصري في ظل توجه الدولة لدعم وتمكين الشباب خلال الفترة المقبلة، وهذا مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي.