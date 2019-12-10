سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"طلابنا هم أبنائنا".. مبادرة لآداب بنها لدعم الطلاب

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 10:51 م
"طلابنا هم أبنائنا".. مبادرة لآداب بنها لدعم الطلاب الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت كلية الآداب بجامعة بنها برئاسة الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية، إطلاق مبادرة "طلابنا هم أبنائنا"، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، وبريادة الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية، وتنظيم اتحاد طلاب الجامعة.

وأكدت الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية، أن مؤتمر مبادرة "طلابنا هم أبنائنا"، تستهدف احتواء الطلاب ورعايتهم من القيادات وأعضاء هيئة التدريس، لحل جميع المشكلات الدراسية والشخصية التي تقابلهم، وإعطاء رسالة قلبية لهم بأن الجامعة هي الأسرة الكبيرة لهم، وذلك من أجل الحفاظ عليهم والعمل علي تلبية رغباتهم المشروعة وإعطائهم جميع الحقوق والرعاية لتنشئة جيلا سليما لديه قدر كبير من الثقة بالنفس والتحفيز علي الانتماء للجامعة والوطن الغالي مصر.

ومن ناحيته قال الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، إن الجامعة تحتضن أبنائها الطلاب وترعاهم رعاية كاملة ليس علي المستوي الدراسي فقط بل علي المستوي الصحي والاجتماعي والشخصي، لإيجاد حلول سريعة لجميع المشاكل التي تقابلهم.

 

وتابع "السعيد"، أن الجامعة وقيادتها هدفهما الأول هو راحة الطلاب فهم أبنائنا ومن هنا جاء سم المبادرة "طلابنا هم أبنائنا"، وذلك من أجل بناء الإنسان المصري في ظل توجه الدولة لدعم وتمكين الشباب خلال الفترة المقبلة، وهذا مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي.

 

 


اخبار القليوبية

جامعة بنها

أداب بنها

عبير الرباط

اخبار جامعة بنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عطل مفاجئ بمحطة عبدة باشا فى الخط الثالث للمترو نتيجة فصل التيار الكهربائى

عطل مفاجئ بمحطة عبدة باشا فى الخط الثالث للمترو نتيجة فصل التيار الكهربائى

فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة