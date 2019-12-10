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دراسة: تلوث الهواء قد يزيد من خطر الوفيات بعد زرع القلب

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 09:00 م
دراسة: تلوث الهواء قد يزيد من خطر الوفيات بعد زرع القلب زراعة القلب
كتب بيتر إبراهيم

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أظهرت دراسة نشرت اليوم في مجلة الكلية الأمريكية أن المتلقين لزراعة القلب والذين يعيشون في المناطق التي تصل فيها مستويات تلوث الهواء عالية التي تتجاوز الحدود الوطنية للهواء النقي ، لديهم خطر أعلى بنسبة 26٪ للوفاه بسبب العدوى.

ووفقاً للموقع الطبى الامريكى “HealthDayNews”، يتم إجراء أكثر من 2000 عملية زرع قلب في الولايات المتحدة سنويًا، وعلى الرغم من التطورات الطبية ، لا تزال وفيات ما بعد الزرع مرتفعة ، حيث تصل إلى 50 ٪ بعد 11 سنة من الجراحة.

وتم ربط تلوث الهواء بزيادة معدل الوفيات القلبية الوعائية للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب أو تاريخ من قصور القلب، كما يمثل متلقي زراعة القلب مجموعة معرضة بشكل خاص للتعرض لتلوث الهواء.

تضمنت الدراسة بيانات من إجمالي 21800 مريض من الشبكة المتحدة لمشاركة الأعضاء "شبكة شراء الأعضاء وزرعها"  .(UNOS / OPTN)

تم تضمين جميع البالغين فوق سن 18 الذين خضعوا لعملية زرع القلب بين عامي 2004 و 2015، وكان متوسط ​​عمر المريض 52 عامًا ، حيث كان 75٪ منهم ذكورًا ، 69٪ أبيض و 39٪ مصابون بفشل القلب بسبب أمراض القلب الإقفارية السابقة.

قام معدو الدراسة بتحليل بيانات المرضى لتحديد مستويات التعرض لتلوث الهواء بناءً على الموقع.

قارن مؤلفو الدراسة مستويات PM2.5 في الهواء (التي يتم إنتاجها عادة من محطات توليد الطاقة أو السيارات أو الطائرات) لكل مريض مقابل معايير جودة الهواء المحيط الوطنية الأمريكية المطبقة على الهواء الخارجي في جميع أنحاء البلاد.

تعرض متلقي زراعة القلب الذين تعرضوا لتلوث الهواء على المدى الطويل على مدار عدة سنوات إلى زيادة خطر الوفاة بنسبة 26 ٪ بسبب العدوى لكل زيادة 10 ميكروجرام / م 3 في مستويات الهواء الملوث بعد متابعة 4.8 سنوات ، وتوفي 23.9 ٪ من المرضى.

 

 


زراعة القلب

تلوث الهواء

اضرار تلوث الهواء

القلب والتلوث

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