جمارك مطار أسيوط الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة "راوتر"

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة حازم عبد الرشيد مدير الادارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الراوتر بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من طائرة العربيه القادمة من الشارقة رحلة رقم G9617 إشتبه أحمد ناجى رئيس قسم التفتيش بمطار أسيوط فى الراكب "م . ف . ا" مصرى الجنسية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى بمعرفة على حسن مأمور الفحص تحت إشراف حازم الدروى مدير إدارة الفحص بالأشعة فتبين وجود أجسام غريبة ومعتمة .

وتم تشكيل لجنة من آلاء شافع و ريهام سطوحى مأمورى الجمرك بحضور محمد الليثى ومحمد محرز الدروى و رومانى حنا، بمكافحة التهرب الجمركى فتبين وجود 10 هواتف ماركة آيفون 11و 3 ماركة آيفون xmax و 50 جهاز راوتر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 18 لسنة 2019.











