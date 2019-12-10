سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جمارك مطار أسيوط الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة "راوتر"

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 09:55 م
جمارك مطار أسيوط الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة "راوتر" رجال الجمارك والمضبوطات
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة حازم عبد الرشيد مدير الادارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الراوتر بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من طائرة العربيه القادمة من الشارقة رحلة رقم G9617 إشتبه  أحمد ناجى رئيس قسم التفتيش بمطار أسيوط فى الراكب "م . ف . ا" مصرى الجنسية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى بمعرفة على حسن مأمور الفحص تحت إشراف حازم الدروى مدير إدارة الفحص بالأشعة فتبين وجود أجسام غريبة ومعتمة .

وتم تشكيل لجنة من آلاء شافع و ريهام سطوحى مأمورى الجمرك بحضور  محمد الليثى ومحمد محرز  الدروى و رومانى حنا، بمكافحة التهرب الجمركى فتبين وجود 10 هواتف ماركة آيفون 11و 3 ماركة آيفون  xmax و 50 جهاز راوتر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي  رقم 18 لسنة 2019.

جمارك مطار أسيوط الدولى (2)
 

 

جمارك مطار أسيوط الدولى (3)
 

 

جمارك مطار أسيوط الدولى (1)
 

 


جمارك

مطار أسيوط

محاولة

تهريب

تليفونات محمولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم الأنفلونزا.. يحمى من الإصابة بالبرد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم الأنفلونزا.. يحمى من الإصابة بالبرد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة