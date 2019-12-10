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الولادة فى الماء آمنة مثل الولادات الطبيعية.. دراسة تحسم الجدل

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 11:00 م
الولادة فى الماء آمنة مثل الولادات الطبيعية.. دراسة تحسم الجدل الولادة المائية
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن ولادة المياه ليست أكثر خطورة من الولادات الطبيعية، وأن النساء في الولادات المائية  لديهم دموع أقل.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قام باحثون من جامعة ميشيجان بتحليل 397 ولادة مائية و 2025 ولادة طبيعية، ولم تكن هناك فروق في النتائج بين الولادة المائية والولادة الطبيعية للقبول في العناية المركزة للأطفال، وكانت معدلات نزف ما بعد الولادة مماثلة لكلا المجموعتين.

الولادة المائية
الولادة المائية

وقالت "ليزا كين لو" ، أستاذة في كلية التمريض في جامعة كاليفورنيا، إن المزيد من المنشآت يجب أن تقدم ولادة مائية وأن يكون لديها إرشادات لتنفيذها.

وفي الولادة المائية ، تلد المرأة في حوض مملوء بالماء بدلاً من السرير، وعدد قليل من المستشفيات أو مراكز الولادة في الولايات المتحدة تقدم الولادات المائية بسبب خطر محتمل على المواليد الجدد منها حالات العدوى الوليدية أو تمزق الحبل السري.

وتميل المنظمات المهنية إلى الاتفاق على أن النساء في المخاض يجب أن يحصلن على الماء من أجل الراحة ، ولكن ليس كلهن يدعمن الولادة في الماء.


الولادة المائية

الولادة فى الماء

الولادة الطبيعية

الولادة

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