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إيقاف أعمال مخالفة على جانبى محور المحمودية غرب الإسكندرية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 11:21 م
إيقاف أعمال مخالفة على جانبى محور المحمودية غرب الإسكندرية محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن حى غرب الاسكندرية ، إيقاف اعمال مخالفة بجانب محور المحمودية غربا،وذلك جاء تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، بشأن المشروع القومى لتطوير محور المحمودية شريان الأمل والمشروعات التنموية على جانبى الطريق، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بحشد الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المشروع القومى وتذليل كافة العقبات .

حيث قام  اللواء هشام كمال  رئيس حى غرب ،والإدارات المعنية بالحى بإيقاف أعمال مخالفة ،على جانب محور المحمودية حيث تم التحفظ على المعدات وايداعها ببشاير الخير .

ويعتبر محور المحمودية ، أهم المشروعات القومية لحل الأزمة المرورية التى تعمل الدولة على حلها ، مشروع تنمية المحمودية أو "شريان الأمل" يتضمن إقامة محور مروري جديد يضاهي كورنيش الإسكندرية بطول 24 كيلو متر، ويسع من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وذلك بردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير، ويبدأ المشروع من الحدود الإدارية للإسكندرية بالكيلو 56 "مخرج ترعة راكتا" شرقا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة ويخدم 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية هي (شرق- وسط-غرب -المنتزه أول)

 


الاسكندرية

محور المحمودية

حى غرب مخالفات

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