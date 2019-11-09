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12 معلومة عن الامتحانات الإلكترونية فى الثانوية المعدلة لـ1 و2 ثانوى

السبت، 09 نوفمبر 2019 09:00 ص
12 معلومة عن الامتحانات الإلكترونية فى الثانوية المعدلة لـ1 و2 ثانوى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم فى الخطوات التجهيزية لعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى الثانوية العامة، المقرر لها أن تنطلق خلال يناير المقبل، اليوم السابع يقدم فى 12 خطوة أبرز المعلومات عن الاختبارات الإلكترونية.

1 ضرورة تحديد الطلاب لحالتهم الخاصة بالتشعب" أدبى أم علمى".

2 يجب إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتحديد الشعبة قبل نهاية أكتوبر الجارى.

3 - الامتحانات ستعقد بشكل إلكترونى.

4 انتهاء الوزارة من وضع جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى.

5 - من المقرر إرسال نسخ من الجداول للمدارس خلال نوفمبر المقبل.

6 - موعد امتحانات الصف الأول الثانوى فى التاسعة صباحا.

7 - أول يوم فى امتحان الفصل الدراسى الأول 11 يناير المقبل.

8 - بينما تبدأ امتحانات الفصل الثانى 3 مايو 2020 .

9 - تنطلق امتحانات الملاحق 12 يوليو.

10تعقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع والمواد التى لا تضاف للمجموع حسب كل مديرية.

11 - تنطلق امتحانات الصف الثانى الثانوى فى  الواحدة ظهرًا.

12 - موعد الامتحانات كما هى بالنسبة للصفين الأول والثانى الثانوى تبدأ 11 يناير المقبل.


التربية والتعليم

امتحانا الصفين الأول والثانى الثانوى

موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الثانوية المعدلة

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