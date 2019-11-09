وكيل تموين الأقصر: تسليم 4 مراكز للخدمات التموينية المتطورة تمهيدا لافتتاحها

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من تسليم 4 مراكز لخدمات المواطنين تموينياً بالمقرات المطورة، وذلك فى وسط مدينة الأقصر، وجنوب المدينة بالكرنك، ومنطقة العديسات بالطود، ومنطقة البعيرات بالقرنة، وذلك بعد افتتاح مؤخراً مركز خدمات المواطنين التموينى فى مدينة إسنا جنوب المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز تلك المراكز المطورة الأربعة مؤخراً، وتم الانتهاء من فرشها وتجهيزها بالكامل لخدمة المواطنين فى كل الخدمات والمجالات التموينية للبدء فى افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وتشمل: مركز خدمة مواطنين وسط المدينة - مركز خدمة مواطنين خدمة جنوب وكرنك - مركز خدمة مواطنين العديسات بالطود - مركز خدمة مواطنين البعيرات بالقرنة، موضحا أنه تم تجهيز تلك المراكز المتطورة لخدمة المواطنين، وتقديم أفضل خدمات لمستحقى الدعم للعمل إلكترونياً بالكامل، وذلك فى إطار تطوير منظومة الخدمات التموينية بمحافظة الأقصر وميكنة العمل فى مختلف إدارة المحافظة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر أنه سيتم قريبا افتتاح تلك المراكز لخدمة المواطنين بالمحافظة بحضور قيادات محافظة الأقصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لتطوير الأداء فى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين مستحقى الدعم ووصولا إلى جودة أداء الخدمة التموينية، وجار العمل على تجهيز تلك المراكز المطورة لدخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

وكانت محافظة الأقصر أعلنت أنه فى إطار التوجيهات الحكومية بميكنة الدواوين والإدارات الحكومية، وحرص المستشار محافظ الأقصر على مواكبة التكنولوجيا، تم البدء فى ميكنة العمل بالإدارات الخارجية للمحافظة وتركيب جهاز البصمة الإلكترونية بها لتنظيم العمل ولمزيد من انضباط موظفى هذه الإدارات.



مراكز الخدمات التموينية المتطورة



مراكز الخدمات التموينية المتطورة



مراكز الخدمات التموينية المتطورة



مراكز الخدمات التموينية المتطورة