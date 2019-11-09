وفد سعودى يزور القاهرة لزيادة صادرات البصل للمملكة.. اعرف التفاصيل

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، إن وفدا من سلطات الحجر الزراعى السعودى، سيزور القاهريوم 17من الشهر الجارى، لاستكمال المباحثات والتعرف على الاشتراطات الخاصة بمنظومة تصدير البصل المصرى لزيادة الصادرات إلى الأسواق السعودية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، أن الوفد السعودى سيزور مزارع البصل ومحطات التعبئة والاطلاع على منظومة الحجر الزراعى المصرى في الرقابة على المنتج المصدر، والتعرف على الاشتراطات الفنية لتصدير البصل.

كان الحجر الزراعى المصرى اعتمد عدة شروط لتصدير البصل الطازج المصرى إلى المملكة العربية السعودية، منها الالتزام بالفرز والتعبئة فى محطات أو مراكز (مفارش) معتمدة طبقا لشروط الاعتماد الواردة بالمنشور الفنى رقم (15) والذى يوضح الشروط اللازم توافرها فى محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج.

ومن بين الاشتراطات إرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات الصادرة من المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة مع كل شحنة مصدرة، على أن يتم سحب عينة ممثلة لكل 100 طن، أو كسورها من الشحنة المصدرة مع مراعاة تمثيل العينة المسحوبة للكمية المصدرة طبقا لقواعد سحب العينات.