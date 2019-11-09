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وزير خارجية روسيا: حققنا تقدما كبيرا فى العملية السياسية للتسوية السورية

السبت، 09 نوفمبر 2019 02:12 م
وزير خارجية روسيا: حققنا تقدما كبيرا فى العملية السياسية للتسوية السورية لافروف
كتب محمد تهامى زكى

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أكد سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، أنه تم إحراز تقدما كبيرا فى العملية السياسية للتسوية السورية.

ووفقا لـ"سبوتنيك"، قال لافروف، ردا على سؤال حول كيفية تقييم سير عملية التسوية السياسية فى سوريا، فى مقابلة مع وكالة الأنباء الأرمنية ميديماكس: "تم إحراز تقدما كبيرا فى هذا الاتجاه".

وأكد لافروف، أن تنسيق أستانا لعب الدور الرئيسى فى هذه القضية، مشيرا إلى أن الاتفاقات التى تم التوصل إليها عقب المحادثات بين قادة روسيا وتركيا فى سوتشى، أكتوبر الماضى، كانت خطوة مهمة نحو استعادة وحدة أراضى سوريا.

 


روسيا

سوريا

التسوية السورية

لافروف

تركيا

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