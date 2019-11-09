سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 11:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الطيران يشكر العاملين بمطار شرم الشيخ لتعاملهم بإحترافية مع حريق إطارات طائرة أوكرانية

السبت، 09 نوفمبر 2019 09:18 م
وزير الطيران يشكر العاملين بمطار شرم الشيخ لتعاملهم بإحترافية مع حريق إطارات طائرة أوكرانية مطار شرم الشيخ - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه وزير الطيران المدني الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ على احترافيتهم العالية  في التعامل مع اندلاع حريق في إحدي إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا رحلة رقم SQP7153 والذي كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة.
 
وصرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني أنه قد تعرضت طائرة تابعة لشركة اسكاى اب الأوكرانية بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق في إحدي إطاراتها، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك علي إطارات الطائرة مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته  .
 
وأوضح المصدر قام على الفور فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ فى مطار شرم شرم الشيخ بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقى أجزاء الطائرة ، كما تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم. 
 
من جانبه أشاد قائد الطائرة الأوكرانية بطاقم الخدمات الأرضية و فريق الطوارىء بمطار شرم الشيخ على الأداء الإحترافي في التعامل مع الحريق من حيث سرعة الاستجابة و الدعم السريع في إطفاء الحريق و إخلاء الركاب دون أي خسائر في الأرواح.
 
 

وزير الطيران

اخبار المطار

شرم الشيخ

اخر الاخبار

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيسى يرحب بقرار الحكومة البريطانية باستئناف رحلات الطيران المباشرة إلى مطار شرم الشيخ.. ويبحث فى اتصال هاتفى بـ"جونسون" مجمل العلاقات الثنائية .. ورئيس وزراء بريطانيا يشيد بإنجازات مصر الاقتصادية والاجتماعية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:11 م

وزير الطيران: القطاع بذل جهدا كبيرا فى عودة السياحة البريطانية.. يؤكد: المسئولون الإنجليز انبهروا بالتطور الأمنى فى مطار شرم الشيخ.. ويكشف: لقاء مرتقب مع الجانب الروسى لمناقشة عودة الطيران للمنتجعات المصرية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:27 م

وزير الطيران: التشغيل التجريبى لمبنى الركاب "2" بمطار شرم الشيخ يأتى ضمن جملة المشروعات التى تنفذها الوزارة.. مطار شرم الشيخ من أهم مطارات الجذب السياحى.. رئيس شركة المطارات: التطوير جاء وفقاً للمعايير العالمية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:00 م

وزير الطيران: المسئولون الإنجليز انبهروا بالتطور الأمنى فى مطار شرم الشيخ

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شبكة ABC تعلن نهاية مسلسل Fresh Off the Boat بعد 100 حلقة

شبكة ABC تعلن نهاية مسلسل Fresh Off the Boat بعد 100 حلقة

بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة