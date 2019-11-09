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نقابة الأشراف تهنئ المصريين بالمولد النبوي.. وتدعو للاقتداء بالسيرة العطرة

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:39 م
نقابة الأشراف تهنئ المصريين بالمولد النبوي.. وتدعو للاقتداء بالسيرة العطرة احتفالات المولد النبوى
كتب لؤى على

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تقدمت نقابة الأشراف بالتهنئة للشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما تقدمت بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، سائلة الله أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن على البلاد والعباد

 

وذكرت النقابة فى بيان لها اليوم بهذه المناسبة الكريمة إلى العالم الإسلامى، كل عام وأنتم فى أفضل حال بهذه المناسبة الغالية على نفوسنا وقلوبنا، حلول ربيع الإشراقات والبركات الذى كان موعدا لمولد سيد ولد آدم، حبيبا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ولد فى مكة المكرمة فى هذا الشهر الكريم

 

وواصلت النقابة: "علينا أن نستغل المناسبة العطرة، لكى نهتدى بالرسول الكريم الرحيم، محمد صلى الله عليه وسلم الذى كان قدوة حسنة فى كل صفاته، رحيما بكل الأمة حيث أخبرنا عنه رب العزة، بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيان بشرى تجسد فى شخصه المريم، آيات الرحمة والحكمة، مع الحنان المودة والرفق واللين".

 

واختتمت النقابة بأننا بهذه المناسبة الكريمة نتقدم إلى المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها وإلى أمتنا العربية والإسلامية والمصرية قيادة وشعبا وحكومة، بأسمى التهانى والتبريكات.

 


المولد النبوي

المولد النبوي الشريف

مولد النبي صلى الله عليه وسلم

نقابة الاشراف

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