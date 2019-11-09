مياه مطروح: محطات تحلية مياه البحر ساهمت فى سد احتياجات المحافظة

مطروح - حسن مشالى

ساهم التوسع فى تنفيذ محطات تحلية مياه الشرب بمحافظة مطروح فى سد الاحتياجات من مياه الشرب لأهالى المحافظة والمصطافين خلال الصيف، بشكل كبير، بعد أن كانت تعانى لعقود من مشكلة نقص مياه الشرب، خاصة خلال فصل الصيف، حيث كان الاعتماد الكلى على مياه النيل بعد ترشيحها بمحطات الإسكندرية ومحطة جنوب العلمين، ونقل المياه عبر خطوط لمسافة 300 كيلومتر من الإسكندرية و220 كيلو من محطة جنوب العلمين.

وأكد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أن تكلفة تنقية ونقل مياه النيل إلى مطروح أغلى من تكلفة التحلية بكثير، حيث إن تكلفة تنقية مياه النيل ونقلها لمسافة 100 كيلو تعادل تكلفة التحلية، فى الوقت الذى يتم فيه نقل المياه إلى مطروح مسافة 240 كيلومترا، وهو ما يرفع التكلفة بشكل كبير بسبب الروافع واستهلاك الكهرباء وصيانة الخطوط، بالإضافة إلى زيادة التعديات وسرقة المياه لرى الزراعات، مؤكداً أن تحلية مياه البحر تتكلف 13 جنيها للمتر المكعب، فى حين أن تنقية ونقل مياه النيل تتراوح بين 15 و 17 جنيها للمتر المكعب.

وقال رئيس شركة مياه مطروح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن حجم إنتاج محطات التحلية، التى أنشئت مؤخرا بمدينة مرسى مطروح تصل لـ 72 ألف متر مكعب يوميا، وهى تزيد عن حاجة الاستهلاك خلال فترة الشتاء، ويتزايد الاستهلاك خلال فصل الصيف ليتجاوز 100 ألف متر مكعب يومياً، ويتم استكمال الاحتياجات، من الخط الرئيسى الناقل من محطة جنوب العلمين.

وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت تراجعا فى أزمة نقص مياه الشرب، مع افتتاح محطتى الرميلة 1 و2 بطاقة إنتاجية 48 ألف متر مكعب، كما تم الانتهاء من تنفيذ محطة الرميلة 3 بطاقة 12 ألف متر مكعب يوميا.

وأقيمت محطات الرميلة على مساحة 45 ألف متر، خصصت لهذا الغرض، على شاطئ البحر، بمنطقة علم الروم، شرق مدينة مرسى مطروح، وافتتح الرئيس السيسي، فى شهر مايو 2016 عبر الفيديو كونفرانس، المحطة الأولى من محطات الرميلة لتحلية مياه البحر، وبدء إنتاجها بطاقة إنتاجية 24 ألف متر مكعب.

وافتتحت محطة الرميلة 2 خلال شهر ديسمبر 2016، وبدأ إنتاجها بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا، ليصل إنتاج المحطتين إلى 48 ألف متر، وأشرفت ونفذت المحطات إدارة المياه بالقوات المسلحة، بأحدث تكنولوجيا عالمية فى مجال تحلية مياه البحر، إلى جانب إنتاج محطة تحلية باجوش التابعة للقوات المسلحة بطاقة 24 ألف متر يوميا.

وتتولى شركة مياه مطروح إدارة وتشغيل محطات التحلية، وعملية نقل المياه إلى الخزانات الاستراتيجية بمنطقة الكيلو 9 أو عبر الخطوط لمنازل المواطنين.

وتكلف إنشاء محطتى الرميلة 1 و2 نحو 520 مليون جنيه، بما فى ذلك المنشآت الإدارية والتجهيزات الأخرى، وتكلف إنشاء محطة الرميلة 3 مبلغ 120 مليون جنيه، ليصل إنتاج المحطات الـ 3 إلى 60 ألف متر مكعب يوميا، وهى كمية تكفى استهلاك مدينة مرسى مطروح بالكامل.

كما أن هناك عددا من محطات التحلية الأخرى على مستوى محافظة مطروح، من بينها محطة تحلية مياه البحر فى مدينة السلوم بطاقة 3500 متر مكعب يوميا، وفى مدينة برانى محطة بطاقة 5500 متر مكعب ومحطة مدينة النجيلة بطاقة 1000 متر مكعب، ويجرى التوسع فى بعض المحطات لزيادة طاقتها الإنتاجية والتخطيط لإنشاء محطات جديدة.