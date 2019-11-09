موجز المحافظات.. أبناء العريش يُشيّعون جثمان شهد طالبة الصيدلة

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

أبناء العريش يشيعون جثمان شهد طالبة الصيدلة.. فيديو وصور





صور.. راعى كنيسة الغردقة يطلق مبادرة "أعيادنا واحدة" ويوزع حلوى المولد



القمص يؤانس أديب يوزع حلوى المولد

"صحة الدقهلية": بدء فعاليات "مبادرة الحلاقين" ضمن "100 مليون صحة" للحد من انتشار العدوى





صور.. حظر استقبال الطلاب بالمقاهى والنوادى والكافيهات أثناء اليوم الدراسى "بأمر المحافظ".. العقوبة إلغاء الترخيص وغلق المنشأة.. إغلاق قاعة سينما و23 كافيه بالشرقية.. وحملات بالوادى الجديد وكفر الشيخ وأسيوط





تجديد حبس طالب كلية الآداب بجامعة بنها 15 يوما على ذمة التحقيقات لضبطه بحوزته حشيش مخدر





"إرضاء المستهلك" مبادرة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة بمدن كفر الشيخ





"مستشفى النجيلة المركزى" من الإهمال إلى صرح طبى عملاق.. يخدم أهالى مطروح والمرضى الليبيين.. تكلف 200 مليون جنيه.. ومدير المستشفى: يضم وحدات غسيل كلوى



مستشفى النجيلة المركزى

محافظ بنى سويف: انطلاق الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة الاثنين



المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء قبل 8 يناير



جانب من الاجتماع

نائب محافظ الإسماعيلية يوقف معلما 3 أشهر عن العمل وإحالته للتحقيق لسبه طلاب



المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية

فنانون فرنسيون وإيطاليون بحفل موسيقى فى متحف الفيوم



إبراهيم عبلة مدير متحف الفنون بقرية تونس بالفيوم

أم تلقى بطفلها فى النيل ببنى سويف.. والأهالى ينقذونه





مصرع عروس وإصابة العريس فى تصادم دراجتهما النارية مع لودر بالدقهلية





مصرع موظف بطلق نارى أطلقه ابن شقيقته فى حفل عرس بطوخ



جثة - أرشيفية

لجنة من البيئة والصحة والرصد لكشف أسباب اختناق المواطنين فى الخانكة