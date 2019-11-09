سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 09:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

موجز المحافظات.. أبناء العريش يُشيّعون جثمان شهد طالبة الصيدلة

السبت، 09 نوفمبر 2019 08:41 م
موجز المحافظات.. أبناء العريش يُشيّعون جثمان شهد طالبة الصيدلة شهد طالبة الصيدلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

أبناء العريش يشيعون جثمان شهد طالبة الصيدلة.. فيديو وصور

1 (1)
 

 

صور.. راعى كنيسة الغردقة يطلق مبادرة "أعيادنا واحدة" ويوزع حلوى المولد

القمص يؤانس أديب يوزع حلوى المولد
القمص يؤانس أديب يوزع حلوى المولد

 

 

"صحة الدقهلية": بدء فعاليات "مبادرة الحلاقين" ضمن "100 مليون صحة" للحد من انتشار العدوى

1 (5)
 
 

صور.. حظر استقبال الطلاب بالمقاهى والنوادى والكافيهات أثناء اليوم الدراسى "بأمر المحافظ".. العقوبة إلغاء الترخيص وغلق المنشأة.. إغلاق قاعة سينما و23 كافيه بالشرقية.. وحملات بالوادى الجديد وكفر الشيخ وأسيوط

1 (2)
 
 

تجديد حبس طالب كلية الآداب بجامعة بنها 15 يوما على ذمة التحقيقات لضبطه بحوزته حشيش مخدر

1 (6)
 
 

"إرضاء المستهلك" مبادرة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة بمدن كفر الشيخ

1 (7)
 

 

"مستشفى النجيلة المركزى" من الإهمال إلى صرح طبى عملاق.. يخدم أهالى مطروح والمرضى الليبيين.. تكلف 200 مليون جنيه.. ومدير المستشفى: يضم وحدات غسيل كلوى

مستشفى النجيلة المركزى
مستشفى النجيلة المركزى

 

محافظ بنى سويف: انطلاق الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة الاثنين

المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف

 

 

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء قبل 8 يناير

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

 

نائب محافظ الإسماعيلية يوقف معلما 3 أشهر عن العمل وإحالته للتحقيق لسبه طلاب

المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية
المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية

 

 

فنانون فرنسيون وإيطاليون بحفل موسيقى فى متحف الفيوم

إبراهيم عبلة مدير متحف الفنون بقرية تونس بالفيوم
إبراهيم عبلة مدير متحف الفنون بقرية تونس بالفيوم

 

 

أم تلقى بطفلها فى النيل ببنى سويف.. والأهالى ينقذونه

1 (3)
 

مصرع عروس وإصابة العريس فى تصادم دراجتهما النارية مع لودر بالدقهلية

1 (4)
 
 

مصرع موظف بطلق نارى أطلقه ابن شقيقته فى حفل عرس بطوخ

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

 

لجنة من البيئة والصحة والرصد لكشف أسباب اختناق المواطنين فى الخانكة

الدكتور حمدى الطباخ وكيل صحة القليوبية
الدكتور حمدى الطباخ وكيل صحة القليوبية

موجز المحافظات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة