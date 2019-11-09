موجز الحوادث.. تحصيل 2 مليار جنيه تهرب ضريبى و57 مليون غرامات سرقة الكهرباء

نشر قسم الحوادث، باليوم السابع، اليوم السبت ، عدد كبير من الأخبار، والقضايا، والأحداث الهامة، نرصد بعضها فى التقرير التالى:

الأمن الاقتصادى يحصل 2 مليار جنيه تهرب ضريبى و57 مليون غرامات سرقة كهرباء

انفوجراف.. ضبط 692 قطعة سلاح و1500 هارب من الجنايات

فيديو.. شاهد الحركة المرورية أعلى محور NA من وإلى القاهرة الجديدة

فيديو.. شلل مرورى بشارع الهرم حتى ميدان الجيزة بسبب أعمال المترو

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

التحقيق مع خادمة وربة منزل سرقا مشغولات ذهبية من شقة بالجمالية

تأجيل محاكمة 34 متهما فى اقتحام قسم التبين لجلسة 11 نوفمبر

تجديد حبس متهمين لمدة 15 يوما احتياطيا بتهمة الترويج لأغراض جماعة إرهابية

إحالة 3 متهمين بسرقة ربع كيلو ذهب من داخل فيلا بالتجمع للمحاكمة الجنائية