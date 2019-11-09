ملك البحرين يغادر البلاد عقب زيارة استغرقت 3 أيام

كتبت ــ رحاب نبيل

غادر مطار شرم الشيخ، اليوم السبت، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين ، عقب زيارة لمصر استغرقت 3 أيام التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث استعرضا آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، كما تم تطرقا إلى عدد من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة التدخلات الخارجية.

وكان ملك البحرين التقى الرئيس السيسي بالقاهرة في أول يوم لزيارته للبلاد، الخميس الماضي.

وأشاد ملك البحرين خلال لقائه مع الرئيس السيسي، بما تشهده مصر من نهضة تنموية رائدة حققت إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، معرباً عن تقديره لمواقف مصر الثابتة والداعمة على الدوام وإسهاماتها البارزة على امتداد عقود طويلة في دعم مسيرة النهضة والتنمية في البحرين، مثمنا الدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن القضايا والمصالح العربية وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.