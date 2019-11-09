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مفتى لبنان يطالب بسرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى وتنفيذ الورقة الإصلاحية

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:27 م
مفتى لبنان يطالب بسرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى وتنفيذ الورقة الإصلاحية مفتى لبنان
كتب محمد عبد العظيم

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قال مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن الآوان لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من أصحاب الكفاءة والاختصاص، متابعا أنه يجب الشروع فورًا فى تنفيذ الورقة الإصلاحية التى أعدّها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية". 

وأكدت الصحف اللبنانية، الصادرة اليوم السبت، أن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، غير متحمس للعودة إلى الحكومة، ويميل بصورة كبيرة تجاه رفض رئاسة الوزراء فى المرحلة الراهنة من عمر لبنان، رغم الضغوط والاتصالات المكثفة التى تدفعه وتحثه على القبول بتأليف الحكومة الجديدة، لاسيما من قبل رئيس البرلمان نبيه برى وحزب الله.


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سعد الحريرى

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